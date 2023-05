Le fair-play mis à l’honneur par l’Académie des jeunes dragons à Malmedy: «On ne naît pas raciste, on le devient»

Le club s’est effectivement engagé, notamment auprès du parrain de l’académie des jeunes Fredéric Waseige, à apporter aux jeunes une dimension en plus de l’aspect sportif. La nouvelle exposition s’inscrit donc dans une initiative globale autour du football visant à promouvoir la bonne santé, l’intégration et la citoyenneté.

« On veut promouvoir le fair-play et des valeurs positives qui ont lieu dans un cadre sportif, mais qui peuvent être des valeurs actives dans la vie de tous les jours », déclare Kathleen Monseu, responsable du Panathlon Wallonie-Bruxelles.

Kathleen Monseu, repsonsable du Panathlon Wallonie Bruxelles - M.L

L’exposition itinérante voyage depuis 2010 en Wallonie et à Bruxelles et met en scène certains des clichés fair-play les plus célèbres du sport, toujours avec une note explicative.

« Ces beaux gestes sportifs permettent aussi de rappeler que le fair-play se joue à la fois sur le terrain entre sportifs mais également en dehors du terrain, dans les gradins ou à la maison ».

Les joueurs du stage «Axel Witsel» découvrent l’exposition «L’Esprit du Sport» à Malmedy - M.L

Se battre contre le racisme

Le stage « Axel Witsel » a lieu pour la toute première fois dans la région verviétoise. « Cela fait plusieurs années qu’on souhaitait venir, c’est une région que je connais car j’y ai joué et le RFC Malmundaria est un club que j’apprécie », déclare Thierry Witsel, le père du Diable rouge.

« On ne naît pas raciste, on le devient »

« On veut sensibiliser les joueurs à cette problématique dès le plus jeune âge, car on ne naît pas raciste, on le devient. Il faut aider ces enfants à grandir avec leurs idées dans leur société. »

Thierry Witsel - M.L

L’association « Stop Racism in Sport » accroche donc une nouvelle banderole qui vient s’ajouter aux 430 déjà accrochées dans différents lieux sportifs en Wallonie et à Bruxelles depuis le mois de novembre.

Une initiative donc qui continuera d’être poussée par Thierry Witsel mais également par plusieurs partenaires européens. « Nous allons, dans les mois à venir, essayer d’analyser et de repérer les incidents racistes qui ont lieu dans plusieurs endroits en Europe, et ce dans tous les sports. La deuxième phase consistera, au vu des analyses faites, à apporter des solutions pour que cela n’arrive plus jamais. »