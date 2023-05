Un pique-nique à Liège pour tenter de sauver l’observatoire de Cointe, menacé de vente par la Région wallonne

Depuis février dernier, l’observatoire de Cointe est officiellement en vente pour un prix minimal de 950.000 euros. Une vente à laquelle voudraient s’opposer de nombreux Liégeois attachés à leur patrimoine et à la vocation scientifique et publique des lieux. Réunis au sein de la coordination pour la sauvegarde de l’observatoire, certains d’entre eux – la faculté d’architecture de l’université de Liège, les Amis de l’Université de Liège, la Société astronomique de Liège, la Société libre d’Émulation et l’asbl urbAgora – ont donc décidé d’y organiser un dernier événement accessible à tous.

Un événement festif donc, mais également politique. Car l’objectif avoué est aussi de pousser la Région à changer son fusil d’épaule. « On dit aussi à la Région qu’elle n’a pas le droit de vendre ce site, qui est à vocation scientifique, n’importe comment et au plus offrant, continue M. Schreuer. Qu’elle doit garantir un projet sur le site. Et si elle ne sait pas le faire, on lui propose une alternative. »

La coordination pour la sauvegarde de l’observatoire de Cointe envisage en effet la création d’une fondation d’utilité publique chargée de rendre vie au site. « On demande juste six mois au ministre Dolimont. Le temps pour nous de faire une levée de fonds de 1,5 million d’euros, ce qui serait la base pour aller chercher d’autres financements en vue d’y accueillir des classes scientifiques et d’y héberger des artistes et des chercheurs. Et si on n’y arrive au bout des six mois, on ne s’opposera plus à la vente », conclut François Schreuer.