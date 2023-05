Les travaux de la plaine de jeux de Péry à Trooz seront bientôt terminés

Depuis maintenant plusieurs mois, un important chantier a débuté à proximité de l’école de Péry, située rue de Beaufays à Trooz. En effet, une plaine de jeux ainsi qu’un terrain de jeu pour les sports de ballon sortent de terre. Un projet qui ne peut que ravir les enfants du quartier.

« De nombreux enfants attendent avec impatience « la nouvelle plaine ». Cela sera possible dès fin juins, les petits comme les grands profiteront des nouvelles installations à couper le souffle : terrain de basket-ball, foot et autres modules », indique l’administration communale via sa page Facebook.