Thomas, de Liège, débité à son insu de 172 euros par l’assurance qu’il a souscrite après un achat à la FNAC: vous êtes peut-être dans le cas sans le savoir

Thomas, un habitant de Liège de 37 ans, n’en revient pas. En l’espace de neuf jours, il a été prélevé, via domiciliation, de 171,96 euros par la SFAM, l’assurance qu’il a souscrite lors d’un achat à la FNAC. Des prélèvements qui ont eu lieu le 19/04 (69,99 €), le 24/04 (69,99 €), le 25/04 (15,99 €) et le 28/04 (15,99 €). Et ce alors que, théoriquement, cette assurance ne devrait lui coûter que 15,99 euros par mois. « Apparemment, nous explique-t-il, cette assurance a décidé d’augmenter ses tarifs. Sans prévenir personne, elle est venue ponctionner sur mon compte, comme c’est le cas pour de nombreuses autres personnes. »