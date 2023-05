Miguel, un Chimacien de 49 ans, s’est fait voler son tracteur et sa remorque dans le Bois de Bertransart, à Gerpinnes: «Il y en a pour presque 25.000€»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis vendredi 5 mai, Miguel Janmart, un forestier de 49 ans originaire de Chimay, cherche son principal outil de travail, un tracteur équipé d’une remorque forestière, qui lui a été honteusement dérobé dans le Bois de Bertransart, à Gerpinnes.

« Je le laisse sur l’exploitation la semaine, et je le remonte sur Chimay tous les week-ends. Mais en me rendant dans le bois vendredi, aux abords de la N5, au niveau du rond-point du Marcheur, je me rends compte qu’il a disparu, ne laissant que des traces de pneu au sol… »