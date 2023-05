Remco Evenepoel toujours en rose après la 3e étape du Giro: «Une seconde de grapillée sur un rival, c’est toujours bon à prendre»

Remco Evenepoel était toujours en tête du classement général du Tour d’Italie (WorldTour) à l’issue de la 3e étape. Le coureur de Soudal-Quick Step s’est même permis le luxe de grappiller 3 secondes de bonifications au point sprint à 10 km de l’arrivée à Rapolla, devant son rival le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui prend lui 2 secondes.

« Disons qu’on était justement aux avant-postes », a expliqué le Belge au micro des organisateurs. « On était dans les premiers rangs du peloton parce que la pluie rendait la route un peu glissante. J’ai vu Primoz derrière moi qui faisait mine d’y aller, alors j’y suis allé aussi, mais cela ne m’a pas coûté beaucoup d’énergie. S’il y a une seconde à prendre, il ne faut pas avoir peur de la prendre. Cela me fait une seconde de prise à Primoz et 3 sur le reste. C’est très bien surtout après une journée relativement facile. On est content. »