Conflit social chez Delhaize: après la grève, le personnel est malade!

Si l’ensemble des magasins Delhaize est désormais ouvert, il faudra des semaines, des mois, pour que l’enseigne au Lion retrouve sa notoriété. Si elle le peut, tant le conflit social dans lequel elle s’est embourbée affecte son image, au sein de son personnel mais aussi de ses clients.

Après 9 semaines de conflit social, on ne voit pas encore de fumée blanche et la table des négociations devrait rester vide encore jusqu’au 23 mai, date du prochain conseil d’entreprise ordinaire programmé. Au lendemain donc d’une grande manifestation nationale menée en front commun, à Bruxelles, pour dénoncer « les pratiques de dumping social et les attaques sévères qui sont portées au droit de grève ».