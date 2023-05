Il y a deux ans, un nouveau projet éolien est apparu sur la commune d’Ittre, réparti sur les villages de Haut-Ittre, Bois-Seigneur-Isaac et le hameau de Baudémont, à proximité des habitations. Profitant de la période Covid et du confinement, le promoteur n’avait pas organisé de séance publique d’information, mais avait mis à disposition des citoyens une vidéo explicative, disponible durant 48h. « Déjà à l’époque, malgré cette procédure réduite et bien que le confinement et ses bulles n’aient pas permis aux riverains de se réunir pour en discuter, plus de deux cents courriers comprenant des questions et remarques à traiter par l’étude d’incidences avaient été adressés aux communes concernées par le projet », explique l’ASBL 4 communes face à 5 éoliennes à Ittre. « Ils redoutaient les nuisances du projet, ses conséquences sur la faune locale et en particulier les oiseaux très nombreux sur ce site ainsi que la destruction d’un paysage dont l’intérêt remarquable est attesté par le plan de secteur ».