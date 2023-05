Accident de voiture à Malmedy: il blesse sa belle-mère en démarrant son véhicule

Un accident de voiture a eu lieu ce dimanche 7 mai à 11h35, avenue des Alliés à Malmedy. « Une piétonne, une dame âgée de 60 ans habitant Malmedy et originaire de Heusden-Zolder, a été blessée. Lorsque la police est arrivée sur place, plus personne n’était présent sur les lieux », indique la police de la zone Stavelot-Malmedy.

Les agents se sont alors rendus à l’hôpital pour essayer d’obtenir plus d’informations. « Il s’agissait en réalité d’un beau-fils qui a percuté sa belle-mère par accident. Son enfant était malade et il partait pour l’hôpital. » C’est dans la précipitation que l’homme de 40 ans, originaire d’Hasselt, veut démarrer sa voiture automatique, une Peugeot 408. Celle-ci fait alors un bon en avant et percute la belle-mère. Heureusement, la piétonne n’est que très légèrement blessée à la jambe.