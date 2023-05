Des lunettes de stars exposées dans un commerce de Dison: elles ont été portées par Gainsbourg, Hallyday, Elton John, Madonna…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qu’on en commun Serge Gainsbourg, Elton John, Michel Polnareff ou Brigitte Bardot ? Ils portent ou portaient tous des lunettes, lunettes qu’on pourra bientôt voir dans un magasin disonais !

Présent depuis presque 40 ans à Dison, le magasin Optique Lecocq va avoir la chance d’accueillir une exposition peu banale et même exceptionnelle à partir du lundi 15 mai prochain. Durant deux semaines ou un peu plus, on pourra admirer des lunettes qui ont été portées par de très grandes célébrités de ces dernières décennies. Des montures d’une valeur inestimable qui pourront être admirées dans le commerce disonais.