Yves et Françoise imaginent le renouveau du parc Meudon à Neder-over-Heembeek: «Au lieu de critiquer, on préfère trouver des solutions»

Yves De Schutter et sa femme Françoise habitent à Neder-Over-Heembeek depuis plus de vingt ans. Depuis des années, ils se battent pour la réhabilitation du parc Meudon qui se trouve à deux pas de chez eux. « On a vu le parc se détériorer au fil du temps. Au lieu de critiquer, on a préféré trouver des solutions pour réhabiliter le parc qui pour l’instant est assez abandonné par la population locale. »