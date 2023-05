À Mouscron, la Coalition 8 mai milite contre l’extrême-droitesur la «Place des Résistances»

Cela fait bientôt 50 ans que le 8 mai est un jour de travail habituel en Belgique. Pourtant, il ne s’agit pas d’une journée comme les autres : le 8 mai 1945, les Alliés ont vaincu l’Allemagne nazie, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale.

En place depuis quelques mois, la Coalition 8 mai veut remettre au cœur des débats cette journée particulière. Elle s’impose un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de vigilance. « Ce que la Coalition revendique, c’est de mettre en évidence ce 8 mai comme le jour de la victoire contre le nazisme, le jour de la victoire de la démocratie contre l’extrême-droite. Malheureusement, depuis 1974, comme ce n’est plus un jour férié, ce n’est plus célébré. Il faudrait refaire du 8 mai un jour de lutte et un jour du souvenir », explique Aurélie Vandecasteele, membre de la Coalition 8 mai à un niveau local. Très rapidement, des mouvements syndicaux, des associations, des artistes… se sont joints au mouvement.