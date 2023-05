Du Stromae aux Nuits Botanique: «L’idée est de rester dans les arrangements créés pour qu’on reconnaisse ‘Solassitude’»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À côté des chanteurs, le Botanique accueille sur scène des projets et des œuvres originales créées spécialement pour les Nuits Botanique. « On essaye depuis des années d’avoir des créations dans différents univers. Cette année, on en propose huit. On veut avoir des moments qui vont au-delà des œuvres de la musique actuelle », explique Paul-Henri Wauters, directeur général et artistique.

Pour la 30e édition de l’événement, le célèbre Bruxellois Stromae sera un peu de la partie. Bruno Letort propose une réécriture de « Solassitude », chanson du dernier album « Multitude » du chanteur. « On est très tenté de faire une variation. Souvent quand on se prête à cet exercice, à la fin on fait une transformation et on a même plus le thème initial », commente Bruno Letort.