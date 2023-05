Le tournage de «Malodor», le film inspiré de l’affaire Dutroux, avec Benoit Poelvoorde, a débuté à Marchienne-au-Pont

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est bien connu, le Pays Noir est une terre de cinéma. Les équipes de tournage s’y succèdent, on l’a d’ailleurs encore vu tout récemment avec la série « Trentenaires » de la RTBF ainsi que l’annonce d’un futur tournage du prochain film « Largo Winch ». Depuis cette semaine, c’est à Marchienne-au-Pont qu’une équipe de tournage s’est installée. Elle sera dans la région pendant un peu plus d’un mois. Menée par la société de production Frakas et le réalisateur belge Fabrice Du Welz, l’équipe s’était emparée de la maison communale de Marchienne-au-Pont, dans le cadre du tournage du film « Malodor ».