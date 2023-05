Zoé, habitante d’Evregnies, a franchi le cap du siècle entourée de sa grande famille

À 100 ans, Zoé Lecroart est bien entourée ! Ce lundi, cette aînée d’une famille de 13 enfants soufflait sa centième bougie en compagnie de sa très grande famille. « Bien qu’elle ait eu douze frères et sœurs, elle n’avait qu’une fille, Marie-Andrée, qu’elle a perdue il y a quelques mois. Elle a tout de même 50 neveux et nièces, que j’ai tenus à réunir aujourd’hui », explique son beau-fils, Patrick Vantomme, qui tenait à célébrer cette belle fête malgré la perte de sa femme il y a quelques mois. Une fête entourée de sa famille proche : son beau-fils Patrick, sa petite-fille Coralie et ses arrière-petits-enfants, Tim et Manon.

Pendant de nombreuses années, Zoé Lecroart a fait vivre son village. « Mariée en 1950 avec Jules Samain, elle ouvre un magasin à Evregnies, avant de construire une supérette au début des années 1960. Elle l’a tenue jusqu’en 1982. Plus tard, je l’ai moi-même reprise jusqu’en 2005. Zoé m’aidait alors de temps en temps », ajoute Patrick Vantomme. Une entrepreneuse autonome qui aime le contact et les voyages. Malgré son travail prenant, elle gardait une vie sociale particulièrement animée. Encore aujourd’hui, alors qu’elle vit seule dans sa maison, elle continue d’aller jouer aux cartes à Dottignies.