Déclaration d’impôts: dix situations de vie qui peuvent l’influencer!

Maladie, accident, handicap

Si vous avez perçu un revenu de remplacement en 2022, il doit être déclaré dans votre déclaration (cadre IV ou V). Pareil pour un revenu de remplacement en cas de maladie ou d’incapacité de travailler ou si vous souffrez d’un handicap grave. Toute personne qui a droit à des allocations ou indemnités de handicap est fiscalement considérée comme gravement handicapées (codes 1028 et/ou 2028).

Votre premier emploi

Vous devez déclarer les mêmes éléments que n’importe quel travailleur. La plupart sont indiqués sur la fiche de revenus 281.10 que vous recevez chaque année. Si vous avez gagné très peu, il se peut que vous ne deviez pas d’impôt. Si votre employeur vous rembourse vos frais de déplacement de chez vous à votre lieu de travail, vous avez droit à une exonération, mais le montant ne figure pas sur la fiche 281.10. Le montant que votre employeur vous a versé pour ces déplacements et ce qu’il a versé pour vous à la société de transport se retrouvent dans le cadre IV en A.7, au code 254. Si vous avez choisi le forfait pour les frais professionnels (et non les frais professionnels réels), vous avez droit à une exonération – complète ou partielle – à indiquer au code 255.