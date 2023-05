Vous ne saviez sans doute pas: tous les Belges ont un permis à points virtuel au Luxembourg!

L’excès de vitesse deux foismoins cher en France

Par la rédaction

Régis, un lecteur de Verviers, a activé le bouton Alertez-vous : « Ce dimanche, je suis rentré du ski en voiture. Mon Coyote m’a prévenu d’une présence policière alors que j’arrivais au péage de Gye avant Nancy. Arrivé sur place, une policière m’a dit de me mettre sur le côté : J’avais été flashé à 163 km/h au lieu de 130. Je n’avais pas vu le radar, le Coyote non plus ». Ce qui interpelle surtout Régis, c’est le montant de l’amende : 90 euros. « Je n’ai même pas dû payer sur place. On m’a demandé un email. La dame m’a souhaité bonne route sans me faire la leçon ».

« En Belgique, un excès de vitesse de 33 km/h au-dessus de la limitation représente une amende de 191 € sans compter les frais. Il y a un forfait de 53 euros pour les dix premiers km/h, puis c’est 6 € par km/h excédentaire », calcule Benoît Godart de l’Institut Vias. Cela coûte donc deux fois moins cher de faire un excès de vitesse en France. « Les amendes sont moins élevées car les Français ont le permis à points. Le but n’est pas la double peine, mais de changer les comportements. Et c’est ce qu’il arrive lorsque le conducteur n’a presque plus de points », souligne le spécialiste belge. Pour lui, la France n’est pas laxiste avec les chauffards étrangers : « Si votre lecteur avait roulé encore plus vite, son permis lui aurait été retiré ».

Y.H.