Couronnement de Charles III: le palais britannique publie les premiers portraits officiels du couple royal (photos)

Le portrait officiel du monarque le montre assis sur un trône au palais de Buckingham avec le globe et le sceptre dans les mains. Il est coiffé de la couronne mondialement connue et d’un manteau de fourrure d’hermine pourpre.

« Savoir que vous nous soutenez et ressentir votre bienveillance de tant de manières différentes a été le plus beau cadeau du couronnement », a écrit Charles III (74 ans) dans un message.

Le palais a également publié une photo du couple royal avec la sœur de Charles, la princesse Anne (72 ans), et son fils, le prince William (40 ans), posant avec leurs partenaires respectifs.

Bien que le frère de Charles, le prince Andrew (63 ans), et son fils, le prince Harry (38 ans), aient assisté à la cérémonie, ils n’assument plus leur rôle officiel de membres « seniors » de la famille royale et n’ont donc pas posé pour la photo.