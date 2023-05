«On a toujours essayé de gagner»: la RTBF réagit aux propos d’Yves Bigot, ancien patron du service public, qui expliquait avoir eu pour «ordre de perdre l’Eurovision» La RTBF a tenu à remettre les choses dans leur contexte suite aux propos d’Yves Bigot.

Par Xavier Verheyden

Ce dimanche, Yves Bigot, ancien patron de France 2 et de la RTBF, était l’invité de « C Médiatique » sur France 5, où il a lâché une bombe concernant l’Eurovision : « On avait pour ordre de perdre. Le problème est que si vous gagnez, c’est vous qui organisez l’année d’après. Les chaînes n’ont pas cet argent, sauf dans des petits pays où c’est le ministère du Tourisme qui finance », explique-t-il, avant de préciser que l’organisation de l’événement coûte entre 20 et 25 millions d’euros. de videos « Quand j’étais à France 2, j’avais ordre de perdre et quand j’étais à RTBF, j’avais ordre de perdre », poursuit Yves Bigot, révélant que la victoire de Sandra Kim aurait provoqué les licenciements de 2000 personnes, nécessaires pour pouvoir organiser l’Eurovision l’année suivante.

Lire aussi «On avait pour ordre de perdre»: un ancien patron de la RTBF révèle qu’il ne pouvait pas faire gagner la Belgique à l’Eurovision (vidéo) Des propos qui ont fait bondir la RTBF, qui a tenu à réagir. « On a toujours essayé de gagner l’Eurovision et d’y amener nos meilleurs candidats. Je pense à Blanche et à Loïc Nottet récemment, mais aussi en 2003 avec Urban Trad, on a été à deux doigts de remporter le concours, à la deuxième place », explique Caroline Lemaire, responsable communication de la RTBF, à Ciné-Télé-Revue.

Une victoire de la Belgique viendrait-elle causer des problèmes financiers ? Pas pour Caroline Lemaire : « Trois primes sont diffusés, pour lesquels on paye des droits. Ce montant est payé par les 38 pays membres, et le total sert au pays organisateur. C’est déjà une somme énorme, à laquelle viennent s’ajouter les sponsors généraux. En plus de ça, dans chaque pays, vous avez des sponsors pour les hôtels, les repas… C’est tout à fait gérable financièrement. »

La Belgique s’était d’ailleurs portée candidate pour organiser l’Eurovision 2023, suite à la victoire de l’Ukraine, nous révèle Caroline Lemaire. C’est finalement le Royaume-Uni, arrivé second, qui décrochera l’opportunité. La responsable de la communication à la RTBF tenait également à réagir aux 2000 employés qui auraient été licenciés suite à la victoire de Sandra Kim en 1986 : « Je ne sais pas combien il y avait d’employés cette année-là, mais aujourd’hui il y en 1970. Ça reviendrait, pour un événement, à virer pratiquement l’intégralité d’une entreprise du service public. Personne n’a été licencié ! (…) La RTBF n’est pas une entreprise qui a l’habitude de virer les gens, que du contraire. » Mais pourquoi Yves Bigot a-t-il lancé de tels propos ? « Je pense qu’il était peut-être plus dans un contexte de souvenirs vécus en France, et qu’il l’a étendu à la Belgique », explique Caroline Lemaire, « après, qui n’a pas dit, dans un couloir : ‘Si on gagne cette année, ça va coûter cher’ ? »