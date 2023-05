La maison de Marc Dutroux, à Sars-la-Buissière, n’existe plus: c’est là qu’on avait retrouvé les corps de Julie et Melissa…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors qu’à Marcinelle, le mémorial en souvenir des victimes de Marc Dutroux est quasi fini, la démolition de l’autre maison de l’horreur, à Sars-la-Buissière cette fois, est elle terminée. Le bâtiment a été totalement rasé et il ne reste aujourd’hui qu’une parcelle de terre. « On y a semé du gazon et celui-ci commence à pousser », signale le bourgmestre de Lobbes, Lucien Bauduin. Une page se tourne et c’est surtout le soulagement qui marque les habitants de ce village de Lobbes. « L’histoire, la vie et les citoyens de Sars-la-Buissière ne peuvent pas être résumés à ça », nous répète-t-on dans le quartier.