Trois Néerlandais interpellés à Anvers en possession d’un engin explosif présumé: les intentions des individus pas encore connues

C’est ce qu’indique le parquet d’Anvers. Les suspects sont âgés de 17, 25 et 27 ans. On ignore encore si le trio avait l’intention de commettre un attentat. Une enquête a été ouverte et est en cours.

Le parquet a déjà saisi un juge d’instruction et qualifie provisoirement les faits de violation de la loi sur les armes et d’organisation criminelle.