Climat: treize milliards de dollars récoltés pour une agriculture innovante

« Le changement climatique continue à avoir des conséquences sur des pratiques agricoles anciennes, dans tous les pays, et un engagement mondial est nécessaire pour faire face à ces défis », a déclaré dans un communiqué Tom Vilsack, le ministre américain de l’Agriculture.

La mission pour l’innovation agricole pour le climat (AIM for Climate) avait été lancée en 2021 par ces deux pays. La somme collectée dépasse ainsi les 10 milliards visés d’ici la COP28, qui se tiendra fin novembre à Dubaï.

Il a assisté lundi avec la ministre émiratie du Changement climatique et de l’Environnement, Mariam Almheiri, à un sommet sur cette initiative, à Washington.

La ministre émiratie s’est félicitée du fait que, sur les 13 milliards, « 10 milliards viennent de gouvernements, et trois milliards du secteur privé ».

Entre un quart et un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le système alimentaire -- de la déforestation pour faire de la place aux cultures aux émissions de méthane du bétail, en passant par l’énergie associée à la chaîne d’approvisionnement et celle utilisée par les consommateurs pour stocker et préparer la nourriture.

Dans le même temps, le changement climatique menace la sécurité alimentaire, avec des désastres météorologiques plus fréquents, comme les vagues de chaleur ou sécheresse.

Les projets actuels incluent le développement d’engrais dont la production nécessite moins de combustibles fossiles, ou encore un retour à une « agriculture régénératrice », capable de restaurer les sols et focalisée sur la biodiversité.

Des outils s’appuyant sur l’intelligence artificielle sont également développés.