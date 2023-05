Test- «Star Wars Jedi: Survivor»: le retour en force du Jedi Cal Kestis!

Dans ce second jeu, se déroulant entre les épisodes 3 et 4 de la saga cinématographique des Skywalker, vous devrez à nouveau dégainer votre sabre laser et user de vos affinités avec la force afin de mener à bien votre mission contre l’oppression.

Star Wars x Dark Souls

Toujours dans une veine « Souls-like », vous devrez survivre tout au long de ce périple face à des adversaires standards à la difficulté variable ou bien face à des boss, et ce, tout en palliant la moindre mort sous prétexte de devoir tout recommencer jusqu'à votre dernière sauvegarde.

De plus, comme ce style de jeu l’impose, à chaque point de méditation, les adversaires vaincus réapparaissent, tout comme l’ensemble de vos points de vie. Lors de cet instant en osmose avec votre esprit, vous pourrez en profiter pour agrémenter vos compétences, choisir vos postures de sabre laser ou encore vous entraîner au maniement de la force et de votre arme.

Cal Kestis n’a pas dit son dernier mot face au joug de l’Empire sur la Galaxie. - EA

« Un Jedi doit avoir l’engagement le plus profond, l’esprit le plus sérieux », comme le dit si bien Maître Yoda et pour avancer dans cette aventure, c’est encore plus vrai. Et même si « Star Wars Jedi : Survivor » se base sur le style des célèbres jeux du studio FromSoftware, il offre néanmoins aux joueurs cinq choix de difficulté. Allant du simple « mode histoire » au redoutable « mode Grand Maître Jedi », cela permet à tous les aficionados de la licence de profiter de cette œuvre en fonction de leur envie et de leur capacité manette ou plutôt sabre(s) en main.

En outre, comme vous incarnez un Jedi désormais confirmé, contrairement au premier épisode, vous disposez dès le commencement d'une bonne panoplie d'aptitudes déjà débloquées dans « Fallen Order ». D'ailleurs, BD-1 conserve lui aussi toutes ses facultés acquises précédemment.

Au cours de cette quête, vous pourrez donc parfaire votre Jedi, en engrangeant des techniques inédites, ainsi que de nouvelles postures de sabre laser. L'adorable compagnon robotique de Cal Kestis aura aussi droit à son lot de mises à jour durant ce grand voyage.

Un système de jeu à la «Dark Souls» qui est loin d’être insurmontable, sans pour autant manquer de défis. - EA

L’union fait la force

Bien que Cal soit plus ou moins seul au début du jeu, les événements vont lui permettre de (re)croiser la route d’alliés qui lui prêteront main-forte. Vous découvrirez des visages déjà aperçus dans « Fallen Order », mais également de nouveaux compagnons de route. Il sera d’ailleurs possible d’affronter les ennemis avec leur appui au combat.

Au cours de son périple, Cal pourra compter sur quelques alliés, dont Bode Akuna ici présent. - EA

Et grâce à la force, vous aurez désormais le pouvoir de convaincre certaines espèces animales de vous laisser les dompter afin de vous aider, comme moyen de transport par exemple.

Le poncho, c'est so 2019

Au revoir le look western et place au chevalier Jedi. La personnalisation sommaire des ponchos ou bien du Mantis, c’est du passé, vous aurez désormais la main sur beaucoup plus de paramètres esthétiques.

Plus mature que dans «Fallen Order», le Jedi a effectué un léger relooking. - EA

Que ce soit la coiffure, la barbe ou les vêtements de Cal, vous pourrez le relooker comme vous le désirez... mais en fonction des attributs débloqués lors de votre exploration. En effet, il y a toujours de nombreux coffres à ouvrir ou pirater au cours de votre expédition dans la galaxie, vous offrant la possibilité d'obtenir des tenues, des éléments de sabre laser, des pièces pour BD-1 ou encore des bonus comme les capsules de Stim afin de vous soigner. En ce qui concerne la customisation du droïde ou du sabre Jedi, elles sont aussi nettement plus poussées qu'auparavant.

Ne négligez aucun chemin afin de découvrir des trésors cachés liés à l’esthétique ou bien à vos capacités. - EA

Une immersion totale

Une des autres forces de ce titre, c'est sa retranscription de l'univers de Star Wars. Par le biais de cinématiques ou par l’aspect général du jeu, la direction artistique est incroyable à tout point de vue. Ce second opus parvient même à nous surprendre en intégrant un bestiaire qu'on ne pensait pas revoir dans cette partie de la narration. Les droïdes de l’armée séparatiste font donc leur agréable retour lors de la quête de Cal.

De plus, les différentes planètes présentes au cours de cette aventure, plus ou moins connues du grand public, possèdent des biomes bien distincts. Elles sont très agréables à découvrir et à explorer, comme ce fut déjà le cas lors du précédent opus, et il sera d’ailleurs nécessaire de les revisiter lorsque de nouvelles aptitudes se débloqueront en cours de progression. Et bien que ces contrées soient visuellement magnifiques, n’oubliez pas que la faune locale, l’armée impériale ou encore les divers monstres sont généralement hostiles et veulent votre peau à tout moment.

De nouvelles planètes sont à explorer, dans ce titre à la direction artistique totalement réussie. Et l’interface de jeu discrète accentue l’immersion. - EA

La fluidité dans l’usage de la force et du sabre laser offre également une immersion totale. Le ressenti de danger est présent lors de chaque combat et la survie est véritablement le maître-mot de ce titre afin de mener à bien cette rébellion contre l'Empire.

Et afin de parfaire le réalisme, le démembrement des humanoïdes est désormais bel et bien présent. Souvent décrié par son absence dite injustifiée dans « Fallen Order », alors qu'il était présent pour la faune animalière. Les développeurs ont écouté la communauté en le rendant accessible via une option dans le menu. Il est d’ailleurs possible, pour les personnes phobiques, de rendre les arachnides moins effrayants via ce même menu.

Les humanoïdes peuvent désormais également perdre leur(s) membre(s) suite aux coups de sabre laser. - EA

La version française est une fois de plus très qualitative, grâce à la présence de comédiens de doublage talentueux. Le sound design des différents environnements, ainsi que la musique présente tout du long contribuent aussi à la réussite totale de ce jeu offrant une durée de vie estimée entre vingt et quarante heures.

Mener à bien cette mission, vous devriez !

Alors que la ferveur pour Star Wars ne désemplit pas depuis toutes ces années et suscite même un regain d'intérêt encore plus prononcé auprès du public suite aux récentes sorties de films, de séries, de jeux vidéo... ce « Survivor » amène véritablement sa pierre à l'édifice afin de faire perdurer le pouvoir de la force.

Alternant entre des phases d’exploration de la galaxie, de combats périlleux ou encore d’énigmes, cette aventure inédite est une pépite du genre, certainement aussi précieuse que le beskar des Mandaloriens, et ce, malgré quelques bugs et soucis d’optimisation encore à déplorer.

Les fans de la saga peuvent se réjouir de découvrir des projets aussi sérieux et aboutis que celui-ci. - EA

Dynamique et haletant, « Star Wars Jedi : Survivor » parviendra sans aucun doute à plonger le joueur en plein cœur des conflits de la galaxie. À tel point qu'il sera sûrement difficile aux apprentis Jedi de rengainer le sabre laser lorsque la partie est lancée, tant ce deuxième opus est prenant.

Disponible depuis le 28 avril, retrouvez Cal Kestis et son adorable droïde BD-1 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.