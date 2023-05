Prudence en prenant la route ce mardi: l’IRM émet une alerte jaune aux fortes pluies sur tout le pays

Les maxima de 13 à 16ºC seront atteints en milieu de journée. Les températures perdront quelques degrés l’après-midi. Le vent sera modéré de sud, puis basculera entre l’ouest et le sud-ouest à l’arrière de la zone de pluie.

Ce soir et la nuit prochaine, la zone de pluie s’évacuera vers l’Allemagne. La nébulosité restera assez abondante et des averses reviendront sur le pays à partir de l’ouest avec un risque d’orage. Les minima varieront entre 7ºC en haute Ardenne et 11ºC en Flandre. Le vent modéré reviendra au sud-ouest en devenant parfois assez fort le long du littoral.