La nouvelle annonce d’Elon Musk: les comptes Twitter inactifs depuis plusieurs années seront supprimés

De nombreux annonceurs ont abandonné le site et l’appli, et la nouvelle formule d’abonnements payants, Twitter Blue, semble loin de compenser le manque à gagner, selon de nombreux analystes.

Depuis qu’il a racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars fin octobre, le multimilliardaire bouleverse les opérations, à coups de licenciements massifs, de provocations diverses et de changements chaotiques.

Mais le patron de Tesla et SpaceX continue sur la voie empruntée, encouragé par les retours de ses nombreux fans. « Nous travaillons dur pour rendre votre fil aussi intéressant que possible (…) Comment est aujourd’hui par rapport à il y a six mois ? », a-t-il demandé dans un sondage dimanche.