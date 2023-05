Grève des scénaristes à Hollywood: Joe Biden demande un accord «équitable»

« J’espère sincèrement que la grève des scénaristes à Hollywood va trouver une issue et que les scénaristes se verront offrir le plus vite possible l’accord équitable qu’ils méritent », a-t-il déclaré avant une projection en l’honneur de la communauté asiatique aux Etats-Unis.

Le démocrate de 80 ans, candidat à un second mandat, ne s’était jusqu’ici pas exprimé sur ce conflit social, lui qui ne manque jamais une occasion d’apporter son soutien à des revendications syndicales.