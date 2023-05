Des images impressionnantes: un homme fuit la police en trottinette électrique et fait du 100 km/h sur l’autoroute

Ce sont des images impressionnantes qui ont été captées par les caméras corporelles de deux policiers australiens sur l’autoroute de Majura Parkway. On peut y apercevoir un homme en trottinette électrique roulant à la vitesse impressionnante de 100 km/h. On le voit ensuite tenter de prendre la fuite via une piste cyclable.

Plusieurs cyclistes sur la voie sont obligés de s’arrêter alors que les deux policiers tentent de stopper le fuyard. La course-poursuite s’est finalement terminée lorsque James est poussé de sa trottinette.