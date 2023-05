De Sart, Somers, Nene…: voici le 11 du week-end en Pro League

Le week-end, plusieurs chocs ont eu lieu aussi bien en champions Play-offs qu’en Europe Play-offs. L’Antwerp a battu Genk à l’issue d’une rencontre assez houleuse. Le Club de Bruges a subi son deuxième revers d’affilée. Son bourreau avait, cette fois, pour nom : l’Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois ont réagi comme il le fallait après leur revers quelques jours plus tôt face au matricule nº1. En Europe Play-offs, le Standard a subi la loi des Gantois alors que le Cercle de Bruges s’est montré ultra-efficace en déplacement à Westerlo (3-5).

Gardien – Maarten Vandevoordt (Genk) Sans son gardien, Genk aurait pu totalement sombrer - PhotoNews

Genk s’est incliné sur le terrain de l’Antwerp, 1 but à 2, mais l’addition aurait pu être bien plus sévère sans leur gardien. Il a d’abord détourné le penalty de Victor Janssen (29’) qui permet, à ce moment-là, aux Limbourgeois de rester devant au score. Il ne peut malheureusement pas détourner le second penalty de Alderweireld et ne peut rien, non plus, sur le second but anversois qui vient d’une perte de balle de son défenseur, Mujaid Sadick. À 2-1, il est resté impeccable sur sa ligne, notamment devant Calvin Stengs (86’), permettant à son équipe de continuer à espérer une égalisation. Il termine la rencontre avec 6 arrêts dont 5 sur des tirs de l’intérieur du rectangle.

Défenseur droit – Bart Niewkoop (Union-Saint-Gilloise) Bart Nieuwkoop a réalisé une prestation pleine offensivement comme défensivement - PhotoNews Comme lors de la dernière confrontation entre Bruges et l’Union en février dernier, le Néerlandais a livré une grosse prestation. Tant défensivement, très bons dans ses retours et rarement dépassé, qu’offensivement où il a arpenté son flanc sans relâche. Défenseur central Toby Alderweireld (Antwerp) Alderweireld se mue en buteur - PhotoNews Comme souvent cette saison, Alderweireld a fait forte impression. Souvent bien placé et propre à la relance, l’ex-international belge s’est même permis le luxe de se muer en buteur. Il a transformé un penalty, le deuxième de la rencontre, juste avant la mi-temps (45+2’) qui a permis à l’Antwerp de revenir au score face à Genk. Défenseur central – Siebe Van der Heyden (Union-Saint-Gilloise) Van der Heyden, taille patron - PhotoNews L’Ex-Anderlechtois a été un véritable patron dimanche après-midi. Défensivement, il a beaucoup rassuré. Il a d’ailleurs sauvé son équipe en repoussant une frappe de Jutgla sur la ligne (58’). Très bon à la relance et dans le jeu long, il a parachevé sa bonne prestation par un magnifique assist pour Boniface sur le premier but des Unionistes (41’). Défenseur gauche – Aron Donnum (Standard) Donnum, seul élément liégeois en vue - PhotoNews Il a été l’une des rares satisfactions côté liégeois samedi soir. Ça lui a fait du bien de retrouver son acolyte Zinckernagel sur le flanc gauche, avec qui il s’entend très bien sur et en dehors du terrain. Très actif, il a beaucoup essayé et à fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Le Norvégien a apporté du danger sans toutefois beaucoup de réussite. Il tire un magnifique coup-franc, déposé sur le pied de Steven Alzate à la 56e minute, permettant l’égalisation du Standard. Milieu central – Lazare Amani Lazare a été omniprésent dans le milieu de terrain - PhotoNews L’Ivoirien a été très présent sur le terrain en travaillant énormément. Toujours aussi important pour l’équilibre de son équipe, il double la mise pour l’Union sur un tir dévié (46’). Il est à l’assist sur le deuxième but de Boniface également mais le but sera finalement annulé pour hors-jeu. Milieu central – Julien de Sart (La Gantoise) De Sart a été impressionant face à son ancien club - PhotoNews Le natif de Waremme a été un instigateur majeur de la victoire de La Gantoise face au Standard ce samedi (2-1). On ne compte plus les ballons que le Belge a récupérés tout au long du match. Très fort dans les duels, avec très peu de déchets dans son jeu balle au pied, l’ancien joueur du Standard a rendu une copie très propre face à son ancien club. Milieu central – Mandela Keita (Antwerp) Keita a une nouvelle fois réalisé une très bonne prestation - PhotoNews Déjà buteur en semaine face à l’Union, Keita a une nouvelle fois rendu une belle copie. Il a perdu très peu de ballons et a parfaitement muselé Bilal El Khannouss. Lui et son congénère au milieu de terrain, Arthur Vermeeren, ont clairement remporté la bataille de l’entrejeu face aux Genkois. Avec un peu plus de chance, il aurait même pu inscrire un but, sa frappe passe à quelques centimètres du poteau de Vandevoordt (42’). Ailier droit – Dorgeles Nene (KVC Westerlo) Nene, auteur d’un triplé - PhotoNews Malgré la défaite des Campinois, Dorgeles Nene a été impressionnant. Auteur de 3 buts, c’est lui qui a permis à Westerlo de rester dans le match. Son troisième but est notamment un petit bijou. Après avoir mis Marcelin dans le vent, le Malien envoie une frappe surpuissante qui trouve la lucarne opposée. Mis à part ses buts, le joueur prêté par le Red Bull Salzburg a été déroutant sur son flanc droit, par ses dribbles souvent réussis et son explosivité. Ailier gauche – Thibo Somers Somers, meilleur élément offensif du Cercle - PhotoNews À l’image de toute son équipe, le Brugeois a été très bon. Élément offensif les plus en vue du côté des Groen and Zwart lors de leur victoire en Campine (3-5), il est notamment auteur de deux buts (5’et 64’). Il a énormément bougé pendant la rencontre, tantôt à droite, tantôt à gauche et souvent entre les lignes, il a fait très mal à Westerlo. Avant-centre – Gift Orban (La Gantoise) Orban, véritable poison pour le Standard - PhotoNews