« Nous avons besoin d’une UE géopolitique, une UE élargie et réformée et enfin d’une UE qui est ouverte à l’avenir », a déclaré le chancelier allemand, favorable à une réforme du processus de décision en matière de politique étrangère et de sécurité. Le chancelier allemand a par ailleurs souligné combien la « rivalité et la concurrence » de la part de la Chine s’étaient « accrues ».