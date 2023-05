«Je ne veux pas parler en mal…»: Delphine et Pierre révèlent ce qu’ils s’apportent de plus, en comparaison avec leurs ex-conjoints de «Mariés au premier regard»

Alors que Delphine était compatible avec Laurent, et Pierre avec Caroline, les deux mariages n’ont pas tenu. C’est finalement entre Delphine et Pierre qu’une alchimie est née, comme ils l’ont confié en exclusivité à Ciné-Télé-Revue. Une interview à lire dans votre magazine sorti ce jeudi 4 mai.

Les amoureux ont expliqué ce qu’ils s’apportent de plus par rapport à leurs ex-conjoints. « Je n’ai pas envie de faire des comparaisons entre Delphine et Caroline, mon ex-épouse. Delphine me procure une stabilité dans la vie, elle est motivante, elle me pousse à toujours faire mieux tant personnellement que professionnellement. Nous sommes aussi des personnes très spontanées : nous n’avons pas peur de montrer à l’autre beaucoup de tendresse et de douceur, par des gestes simples », confie Pierre à Ciné-Télé-Revue.