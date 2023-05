Drame de Zaventem: les conditions des trois suspects levées, leur version corroborée par l’analyse de la vidéosurveillance

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’après nos informations, une seconde analyse de la vidéosurveillance aux abords de la gare de Zaventem et du quai ferroviaire corroborait les versions données par Anis O. et Souleyman O., les deux cousins du jeune Mohamed, l’Anderlechtois inculpé ce week-end d’homicide involontaire et coups et blessures volontaires sur mineur ayant entraîné de graves mutilations.