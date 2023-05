Stupeur pour Marc en voulant réparer sa machine à laver: «Me voilà contraint d’en acheter une nouvelle» (vidéo)

Après huit ans de bons et loyaux services, la machine à laver de Marc a montré ses premiers signes de faiblesse. Une première grosse panne pour l’appareil, comme il le raconte à nos confrères de RTL-Info. Ce Bruxellois fait donc appel au service après-vente du magasin dans lequel il a l’acheté. Un réparateur se rend à son domicile et lui confirme un bien mauvais diagnostic : le moteur est bon pour la poubelle. Sa machine n’étant plus sous garantie, Marc devra donc mettre la main au portefeuille. Voulant faire plus attention à son empreinte écologique, l’homme espère pouvoir remplacer la pièce défectueuse. Mais le prix demandé va vite le refroidir. « Il m’a dit que remplacer le moteur serait plus cher que de racheter une machine à l’état neuf. Avec la main-d’œuvre, on dépasse les montants d’une nouvelle machine. Me voilà contraint d’acheter une nouvelle machine », s’étonne-t-il.

Un discours difficile à entendre pour Marc. « On parle depuis des décennies du réchauffement climatique, de la surconsommation, de l’obsolescence programmée. On devrait acheter moins de neuf et plus réparer. Mais ici, tout nous encourage à acheter du neuf quand un appareil ne fonctionne plus ! ».

« On voit que le prix des pièces détachées est souvent très élevé. Il peut représenter jusqu'à 30 % du prix d'un produit neuf. Donc quand on ajoute ces trois facteurs (main-d'œuvre, logistique et prix des pièces détachées), à la fin ça peut faire des devis qui sont assez onéreux », se défend le directeur du SAV magasin que nos confrères ont rencontré.