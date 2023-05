Alerte de la Nasa: un astéroïde géant de 200 mètres s’approche «très près» et rapidement de la Terre

Quand on sait que 2023 CL3 passera au plus proche de la Terre le 24 mai prochain à une distance de moins de 7,2 millions de kilomètres, on comprend aisément pourquoi la Nasa le garde à l’œil. Et si cela peut sembler lointain à l’échelle humaine, cette distance n’est pas énorme dans le schéma de l’espace.