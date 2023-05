Les clients étonnés en découvrant ce nouveau produit dans les rayons des Aldi d’Angleterre: «Comment s’en sortent-ils?», «Il va être furieux» (photos)

C’est une pratique qui est devenue classique chez les discounters. Lorsqu’un produit d’une grande marque fonctionne, les enseignes tentent de le copier dans une version « blanche » moins onéreuse. L’objectif est tout de même de proposer quelque chose de similaire, dans le goût mais surtout dans la forme, à un prix moindre pour profiter facilement du succès.

On le voit en Belgique, en France mais aussi en Angleterre. Aldi est d’ailleurs au cœur d’une nouvelle controverse au Royaume-Uni pour avoir lancé un nouveau produit… très ressemblant à celui d’une enseigne concurrente. Ce produit, c’est la barre de chocolat Deeno. L’emballage, sur laquelle on voit un dinosaure vert avec le nom en rouge et le tout sur fond bleu, ressemble étrangement à celui de la barre Freddo de Cadbury.