Un match de U17 dégénère complètement en Belgique: il frappe son adversaire de 15 ans et l’envoie à l’hôpital!

Tristes images le week-end dernier, lors d’une rencontre d’U17 opposant le SC Zonnebeke au KSCT Menen. Comme le rapportent nos confrères d’Het Laatste Nieuws, une bagarre générale a éclaté après le coup de sifflet final et l’égalisation de Zonnebeke à la toute dernière minute (4-4).

Si l’altercation a d’abord démarré en tribunes, avec des spectateurs et les entourages des deux équipes, elle s’est ensuite poursuivie sur les terrains, où les joueurs en sont également venus aux mains. Et le jeune Abdallah Oubliaid (Menen), 15 ans, a reçu une gifle, qui l’a envoyé à l’hôpital. « Je me suis tenu à l’écart de tout ce qui s’est passé. Mais j’ai été soudainement frappé, je suis tombé à terre et mon nez s’est mis à saigner abondamment », a-t-il confié à HLN.