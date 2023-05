Après 44 ans passés en prison pour avoir assassiné toute une famille, Freddy Horion dit «lunettes de soleil» fait condamner l’État belge

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Freddy Horion, c’est l’un des plus vieux détenus du pays. Actuellement, l’homme est détenu à la prison de Hasselt. À 76 ans, il a multiplié les demandes de libération conditionnelle sous bracelet électronique, de congés pénitentiaires, toujours sans résultat. Et c’est ce qui l’a poussé lui et son avocat à introduire cette action en justice devant la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, pour traitements inhumains et dégradants, qu’il vient donc de gagner.