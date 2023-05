Le Kunsten Bo[!]s des Arts, organisé par cinq centres culturels en Brabant wallon, revient le 29 mai à Hal

Ce 29 mai, le projet culturel Kunsten Bo[!]s des Arts, organisé notamment par le Centre culturel du Brabant wallon, fêtera sa 6e édition au Kasteelpark à Lembeek, à Hal, à partir de 11 h 00. Cette journée, placée sous le signe de la rencontre culturelle et artistique entre nos deux communautés, proposera au public un florilège de spectacles destinés à toutes les générations. En effet, les cinq centres culturels partenaires ont réalisé une sélection éclectique et détonante de spectacles de cirque, théâtre, marionnettes et de musique afin d’offrir une programmation variée et divertissante pour toute la famille.

CCBW