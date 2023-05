Audrey Fleurot: «Il y a un avant et un après-HPI»

On reprend six mois après le final de la saison 2, et elle est un peu down. On sent qu’elle vient de traverser une petite dépression et qu’elle essaie de reprendre sa vie en main. Mais comme c’est Morgane, elle ne va pas réagir comme tout le monde, évidemment ! Elle a envoyé valser son poste de consultante de la police pour redevenir femme de ménage, mais une piètre femme de ménage.

C’est vrai que c’est important pour moi de garder Morgane dans une situation un peu compliquée. On parle quand même d’une mère célibataire avec un boulot précaire, ce qui représente beaucoup, beaucoup de femmes. L’ancrage social du personnage me tient vraiment à cœur.

Ce personnage vous a-t-il personnellement touchée ?

C’est très cathartique de jouer Morgane. Elle représente une partie de moi que je ne m’autorise pas à mettre en avant. Je ne suis pas elle, mais on ne travaille qu’à partir de soi. Donc, c’est comme si je pouvais me « libérer » un peu le temps du tournage. Elle me régule, en fait ! (Rires.) C’est une expérience limite psychanalytique. Pendant quatre mois, j’ai la possibilité de me comporter comme une enfant de5 ans et de dire tout ce qui me passe par la tête. J’assouvis même mon mauvais goût en matière de mode, et ça, c’est génial ! Et puis, ce qui est assez drôle aussi, c’est que la période où je suis Morgane, j’ai un peu tendance à parler comme elle dans le quotidien.

Du coup, qui influence le plus l’autre ?

Ça va dans les deux sens, parce que j’y mets aussi beaucoup de mon humour. J’aime qu’elle parle comme une ado moderne tout en racontant des blagues de routiers de 60 piges. Cette espèce de mélange des genres, c’est un peu moi.

N’est-ce pas difficile de la quitter pour endosser d’autres rôles ?

Ah, bah… tout me semble fade à côté de Morgane ! Pour moi, il y a un avant et un après-« HPI », c’est certain. Je peux m’ennuyer très vite. Le truc avec mon personnage, c’est qu’elle est très stimulante intellectuellement. Pas tant parce qu’elle a 160 de QI, ce qui n’est pas du tout mon cas, mais parce qu’elle m’oblige perpétuellement à me renouveler. Il faut être au taquet, à la fois parce que c’est ce qu’on attend d’elle, mais aussi parce que c’est un tournage qui se veut très rapide.

