Klaas Lodewyck, directeur sportif de Remco Evenepoel: «N’est-ce pas plus facile de conserver le maillot rose que d’aller le chercher?»

Le contraste avec l’aimable sortie de la veille, où le maillot de bain aurait pu remplacer le cuissard fut saisissant lorsque le peloton quitta le littoral pour s’engager dans les terres grises des Pouilles. La pluie apparut en même temps, déposant sur ce qui devait être du bitume tout ce qu’il faut pour transformer la chaussée en piste de ski. Le final de cette étape ordinaire, miraculeusement conclue par un sprint plus ou moins massif (57 coureurs dans le même temps, victoire de Matthews) devint du coup plus stressant pour tout le monde.

Il bat Roglic au sprint des bonifs

Chez Soudal-Quick Step, on anticipa rapidement les soucis potentiels en prenant la tête du peloton une fois celui-ci recomposé dans la seule difficulté du jour, au-dessus du lac de Monticchio où le premier gruppetto de ce Giro se forma avec Cavendish, Gaviria et une centaine d’autres. Protégé par les grands formats de sa formation, Evenepoel n’afficha en aucun cas l’attitude d’un coureur susceptible de vouloir (ou de devoir ?) lâcher le maillot rose. Au contraire, sa gestion à l’avant lui permit de contrôler les événements, de voir les dangers en premier et de constater que, derrière lui, avec deux équipiers, Primoz Roglic était le plus attentif des suiveurs. Le Slovène osa même lui rafler une bonification à 10 bornes de l’arrivée, attitude immédiatement sanctionnée par le leader qui sprinta pour s’offrir trois secondes de bonifications devant Roglic, histoire de lui reprendre une nouvelle seconde.

Ce geste de patron ne cautionnait donc pas réellement l’hypothèse d’une volonté, délibérée ou non, de céder la tunique de leader ce mardi soir, comme tout le monde l’imagine… ou pas. C’est un débat de luxe, admettons-le, que nul chez Soudal-Quick Step ne parvient à trancher. « Un casse-tête qui finirait par nous faire oublier qu’il y a une course et qu’il faut se concentrer uniquement sur elle », admettait Klaas Lodewyck au bus de sa formation.