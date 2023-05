Réédition du Maca Pass à Wavre et installation de rampes d’accès PMR dans les lieux publics

Édité une première fois en 2011, le Maca Pass est un livret pratique réalisé par la Ville de Wavre et le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée (CCPH). Il vise une accessibilité plurielle de tous les espaces ouverts au public : commerces, restaurants et Horeca, établissements de services, locaux administratifs… Il est donc destiné aux responsables d’entreprises en vue de les accompagner dans l’aménagement et l’accessibilité de leurs lieux d’accueil.

La Ville de Wavre veut se placer comme une ville où chacun trouve sa place et porte une attention accrue à l’inclusion et à l’accessibilité. Le guide Maca Pass offre des conseils pratiques et des astuces pour faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, et tente de sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance de l’accessibilité à Wavre comme partout ailleurs. Il est disponible en ligne, une version papier est également disponible sur simple demande.