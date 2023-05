La Brussels Pride dévoile sa programmation pour le samedi 20 mai

La traditionnelle Mini-Pride, le mercredi 10 mai 2023, marquera le début de la Pride Week. Le cortège saluera au passage le Manneken-Pis qui aura revêtu son costume conçu spécialement pour l’occasion. Il passera également aux Grands Carmes, lieu qui accueillera, durant 10 jours, des conférences, concerts, performances et activités sportives inclusives et revendicatrices organisés par les militant.es, associations et collectifs LGBTQIA+. L’arrivée de la Mini-Pride se fera dans les bars LGBTQIA+ du quartier Saint-Jacques. Durant la Pride Week, une programmation inclusive sera également proposée par les centres culturels, musées et lieux emblématiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

C’est le grand retour des chars à la Pride Parade. Elle démarrera dès 14h du Mont des Arts et se déploiera dans les rues du centre-ville en passant évidemment non-loin de l’incontournable quartier Saint-Jacques. Cette année, la Parade, scandera haut et fort le thème de la Brussels Pride « Protect the Protest » pour revendiquer le droit fondamental de manifester trop souvent bafoué à travers le monde.

Enfin, durant la semaine précédant la Brussels Pride, de nombreux bâtiments à travers la Région de Bruxelles-Capitale seront illuminés et décorés aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. La Brussels Pride – The Belgian & European Pride est l’occasion de célébrer la diversité mais aussi de défendre et revendiquer les droits LGBTQIA+, le tout dans le but de rendre la société plus inclusive et égalitaire. En effet, au-delà de son aspect festif, la Brussels Pride est plus que jamais l’occasion de faire valoir les droits et les revendications de la communauté ainsi que de relancer des pistes de réflexions politiques.