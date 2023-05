Hyundai N Vision 74 : du concept à la réalité ?

En juillet 2022, nous vous parlions du projet de Hyundai d’appliquer son label sportif N à sa gamme électrique Ioniq. Et pour attirer un peu plus l’attention, le constructeur illustrait notamment le propos avec un concept évoquant son premier coup d’éclat international : la Pony Coupé Concept, signée Giugiaro et dévoilée au salon de Turin 1974. On apprend aujourd’hui que le nouveau concept pourrait bientôt orner les concessions Hyundai.

Le retour de la Pony ?

Il se dit que la version production de la N Vision 74 pourrait être dévoilée pas plus tard que le 27 mai, à l’occasion d’un évènement nommé « Pony Day ». Et du coup, on peut aussi imaginer que ce nouveau modèle s’appellerait Pony, et arriverait sur le marché en 2024, soit 50 ans après la naissance de la première Pony. Soyons francs, on ne peut pas dire que ce soit un évènement marquant, pour nous Européens. Car si nous avons certes connu le modèle, il a disparu de nos catalogues bien avant que Hyundai acquière l’image flatteuse qui est la sienne aujourd’hui. Mais pour la marque, et peut-être pour la Corée, le modèle qui a permis au constructeur de lancer sa conquête mondiale mérite d’être célébré. Et pour nous, c’est l’occasion de voir sur les routes une voiture au style Seventies franchement réussi. Techniquement ? Le concept tire quelque 680 ch d’une transmission électrique, qui associe une importante batterie de 62 kWh et une pile à combustible. La version définitive, toujours signée Giugiaro, sera-t-elle aussi ambitieuse ? Réponse le 27 mai.