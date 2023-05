Des activistes interpellent le courtier en assurances Marsh à Auderghem (vidéos et photos)

À Auderghem, des activistes de la coalition citoyenne TOTALement Down se sont mobilisés devant les bureaux de Marsh pour interpeller ses dirigeants et leur demander de refuser d’assurer le projet Eacop.

Il s’agit d’un méga projet pétrolier, que l’entreprise française prévoit de lancer en Ouganda et en Tanzanie, impliquerait la mise en place du plus grand oléoduc chauffé jamais construit s’il est mené à terme.

« Eacop menace en effet plus de 2.000 km² de réserves naturelles terrestres, émettrait, une fois finalisé, jusqu’à 34,3 millions de tonnes de CO2 par an, soit bien plus que les émissions actuelles de l’Ouganda et de la Tanzanie réunies, et entraîne déjà l’expropriation partielle ou totale de plus de 100.000 personnes », souligne la coalition citoyenne.

Marsh, l’assureur

Cependant, les activistes ont encore un levier pour arrêter ce projet : les assurances. Pour lancer Eacop, TotalEnergies a besoin d’être assuré pour couvrir les risques liés à ce projet. Pour cela, seuls les plus gros courtiers en assurances peuvent aider un projet d’une telle ampleur. 22 des plus grands (ré)assureurs mondiaux ont déjà refusé de soutenir Eacop.

À l’inverse, un des principaux courtiers en assurances, Marsh, a accepté d’accompagner TotalEnergies sur le projet. Le groupe Marsh McLennan a publié un plan visant à réduire ses émissions de 50 % d’ici 2030, mais cet engagement n’inclut pas les émissions de carbone qu’il facilite grâce au courtage d’assurance.

Des plaintes

De plus et non des moindres, l’ONG américaine Inclusive Development International (IDI) et dix organisations ougandaises et tanzaniennes – dont les noms n’ont pas été divulgués par crainte de représailles – ont annoncé avoir déposé une plainte contre l’assureur Marsh auprès de l’OCDE pour violation des principes directeurs qui régissent l’action des multinationales en matière de respect des droits humains et de l’environnement notamment.

