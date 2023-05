Mercedes CLS : toutes les belles choses ont une fin

Dans la guerre commerciale qu’ils se livrent, les constructeurs allemands ont cherché à conquérir des nouveaux clients en créant de nouvelles niches. Les plus forts à ce jeu sont BMW et Mercedes. Le premier a par exemple créé le SUV coupé avec le X6, mais c’est à Mercedes et à la CLS qu’on doit l’apparition d’un genre à notre avis bien plus élégant : le coupé 4 portes. La première génération a été lancée en 2004, et les concurrents ne se sont étonnamment pas pressés à lui emboîter le pas. L’Audi A7 Sportback n’est en effet arrivée qu’en 2010, tandis que la BMW Série 6 Gran Coupe se fera encore attendre jusqu’en 2013.

Niche dans la niche

La CLS entre dans sa seconde génération en 2011. Et le modèle conserve un coup d’avance sur la concurrence en ouvrant une niche dans la niche, puisqu’elle existe désormais en version Shooting Brake. Cette version ne sera pas prolongée pour la troisième et actuelle génération, lancée en 2019. Et c’est peut-être là que Mercedes a commencé à trop brouiller les pistes, puisque cette nouvelle CLS fait depuis double-emploi avec la Mercedes-AMG GT 4 portes, lancée un an plus tôt. A partir de l’été prochain, cette dernière aura les coudées franches, puisque la dernière CLS sortira des chaines au cours du mois d’août. La fin d’une jolie histoire.