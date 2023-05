Liux Geko, la microcar électrique plus écologique que les autres

Le succès incroyable de la Citroën AMI a réactivé une catégorie assez ancienne mais dormante : la microcar. Depuis l’arrivée de la petite française, une foule de nouveaux constructeurs vient réclamer sa part du gâteau, de Microlino à Silence, en passant par Ligier, évidemment. On entend aujourd’hui parler de Liux. Cette startup basée en Espagne avait déjà fait parler d’elle fin 2022 avec un projet de compacte électrique. Le projet peut-être trop ambitieux est désormais sine die, mais certaines idées très intéressantes sont reprises par ce nouveau projet.

Lin

Sous une allure très réussie mais assez habituelle pour la catégorie, la Geko est unique en son genre. Car sa structure monocoque et ses panneaux de carrosseries sont réalisés en matériaux bio-composites, alliant la fibre de lin et des résines biosourcées. La production ferait énormément appel à l’impression 3D, ce qui réduirait considérablement l’empreinte carbone. Pour le reste, la Geko mesurerait 2,7 m de long sur 1,5 m de large, serait équipée d’un moteur électrique de 20 ch, pèserait 550 kilos, et disposerait d’une autonomie électrique de 150 km. Tout cela au conditionnel, car la Geko n’existe actuellement qu’au stade de dessins informatiques. On lui souhaite de devenir un jour réalité.