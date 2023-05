«Les aristochats»: les vieux Disney sont-ils vraiment racistes? Plug rediffuse l’un des Disney les plus swinguants du début des années 70. Mais qui est accusé de véhiculer des stéréotypes racistes… Disney

Par Frédéric Seront

« Ce programme comprend des descriptions négatives et/ou des mauvais traitements de certains peuples ou cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l’époque et le sont encore aujourd’hui. Plutôt que retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer la leçon et susciter le dialogue pour créer ensemble un futur plus inclusif. » Si vous êtes abonné à Disney+, le message d’avertissement en préambule de certains dessins animés ne vous aura pas échappé. Un texte sans ambiguïté, rédigé en concertation avec des associations, mais qui ressemble tout de même à une séance d’autoflagellation de la part du studio aux grandes oreilles. C’est que les temps ont changé et certains clichés raciaux qui pouvaient passer sans problème dans les années 40, 50 ou 60 sont désormais plus difficilement acceptables.

C’est le cas des corbeaux dans « Dumbo », caricatures des Afro-Américains ; des siamois dans « La belle et le clochard », qui véhiculent des stéréotypes sur les Asiatiques ; des Indiens dans « Peter Pan » ou encore du roi Louie dans « Le livre de la jungle » (bien qu’il soit doublé par l’un des plus grands chanteurs noirs de jazz, Louis Prima).

Lire aussi Les Kardashian, Ed Sheeran et les Muppets: que voir sur Disney+ en mai 2023? (vidéos) Un chat aux yeux bridés Et dans le cas des « Aristochats » ? Il s’agit à nouveau d’un chat siamois, considéré comme une caricature des Asiatiques tels qu’on les voyait à l’époque, les yeux bridés et la dentition proéminente. Pour autant, faut-il y voir d’office du racisme ? C’est sans doute aller loin. Simplement, autres temps, autres mœurs. Et des stéréotypes qui passaient pour un humour inoffensif à l’époque sont jugés autrement avec le recul. On en sait quelque chose en Belgique, où « Tintin au Congo » continue d’alimenter la controverse.

Avec ses messages d’avertissement, Disney cherche avant tout à prévenir toute critique. Et plutôt que censurer un dessin animé, de le recontextualiser. Ce qui est en définitive la meilleure solution. Même des dessins animés plus récents comme « Aladdin » (bon, vieux tout de même de 30 ans désormais) ont droit à la mise en garde préalable. Reste que Disney a malgré tout banni à jamais un de ses films, « La mélodie du Sud », tourné dans les années 40 et dont la représentation paternaliste des relations entre les Blancs et les Noirs dans l’Amérique du XIXe siècle, juste après l’abolition de l’esclavage, est considérée outre-Atlantique comme réellement raciste en véhiculant l’image du bon Noir soumis aux Blancs. Lire aussi «Star Wars: Les Aventures des Petits Jedi»: des aventures intergalactiques pour les tout jeunes sur Disney+ Dans le collimateur des républicains Mais ce type de décision est loin de faire l’unanimité. Certains reprochent désormais à Disney d’être devenu le chantre du wokisme, cette idéologie visant à mieux intégrer les minorités raciales, sociales ou sexuelles victimes de discriminations. Ce qui vaut au studio d’être dans le collimateur des Républicains ultra-conservateurs, dont le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui mène depuis des mois une guerre contre Disney (pourtant le plus gros employeur de l’Etat avec ses parcs d’attractions) après que le studio s’est positionné contre l’une de ses lois, jugée discriminatoire envers la communauté homosexuelle.