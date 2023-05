Petra De Sutter se défend et rejette catégoriquement les allégations de conflit d’intérêts au sein de son cabinet

De Sutter a rejeté toutes les insinuations de conflit d’intérêts. Pour ce faire, elle s’est référée, entre autres, à une charte d’intégrité qui est commune à son cabinet – « contrairement aux procédures en vigueur ailleurs » – et qui a également été signée par les deux cabinetards. De plus, il s’agit de personnes qui étaient relativement peu élevées dans la hiérarchie et il existe une série de checks and balances qui font que les dossiers sont toujours traités par plusieurs conseillers, en concertation avec le chef de cabinet et le ministre lui-même. « Il est impossible pour un conseiller d’imposer une vision », a-t-elle déclaré avec fermeté. « Vous croyez ce que vous voulez, mais c’est ainsi que j’organise mon cabinet.