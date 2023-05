Georges-Louis Bouchez chute lourdement dans l’émission «Special forces»: «Colle-le à la barre», «Je fais le maximum pour ça» (vidéo)

Les 11 participants mis à rude épreuve ont pris part à un entraînement digne des forces spéciales, à la fois physique et mental, dans le désert marocain. Déjà, dès le premier épisode, le libéral qui est devenu récemment officier de réserve dans l’armée belge a été vivement critiqué de toutes parts pour sa mentalité et son manque d’esprit de solidarité. Il avait promis au public de se dépasser lors du deuxième épisode.

Mais le président du MR semble avoir encore besoin d’entraînement physique puisque lors du deuxième épisode diffusé lundi soir, le libéral s’est écrasé au sol, lourdement alors qu’il tentait de s’accrocher à une barre en hauteur. On entend d’ailleurs son instructeur lui lancer « Colle-le à la barre » et Georges-Louis Bouchez lui répondre, « je fais le maximum pour ça ». Mais après de multiples tentatives, Georges-Louis Bouchez a lâché et est retombé au sol. Ce qui n’est évidemment pas passé inaperçu auprès du public qui a largement relayé la vidéo en se moquant sur les réseaux sociaux.

« Quel boulet ! »

Au terme de l’épisode qui pointe son manque d’endurance, Georges-Louis Bouchez a abandonné l’aventure. « Je prends mes responsabilités. Si le groupe est sanctionné à chaque fois à cause de moi, je ne peux pas continuer. Je n’ai pas fait assez d’exercice et j’en ai payé le prix aujourd’hui », a-t-il donné comme justifications à son équipe. Des justifications du libéral et un abandon qui ont provoqué de nombreuses réactions hilares : « Boulet », « Ah, cette culture de l’excuse... », peut-on lire sur internet. Les journaux flamands ne sont pas tendres non plus avec l’homme politique. Le journal Het Laatste Nieuws pointe « une prestation médiocre ». Du côté de Dag Allemaal, « on ne comprend pas pourquoi il a participé ».