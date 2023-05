«Peter Falk versus Columbo»: sans son imper

Dans la mémoire collective, Peter Falk est à jamais Columbo, qu’il interprétera 69 fois entre 1968 et 2003. Lui-même ne se plaindra jamais de la place prise par cet enquêteur anticonformiste qui l’avait « tiré de l’obscurité ».

Cependant, Peter Falk ne fut pas que Columbo, loin de là. S’il revient sur son personnage fétiche, le documentaire proposé ce soir s’intéresse davantage à l’autre pan de sa carrière. Sa collaboration et son amitié avec John Cassavetes (« Husbands », « Une femme sous influence ») et « Les ailes du désir », de Wim Wenders, évidemment, mais surtout le Peter Falk d’avant Columbo, celui qui fut nominé deux fois coup sur coup aux Oscars en jouant (avec le même manteau !) des mafieux dans le thriller « Crime, société anonyme », de Stuart Rosenberg, et dans la comédie « Milliardaire pour un jour », le dernier film de Franck Capra.