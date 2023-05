Thibaut Pinot très admiratif de Remco Evenepoel: «C’est un champion comme on n’en a plus vu depuis longtemps»

Remco Evenepoel ne cesse d’impressionner. Maillot rose du Giro après avoir écrasé la concurrence lors du contre-la-montre d’ouverture, le Belge attaque ce mardi la 4e étape. Pour Thibaut Pinot, actuel porteur du maillot de meilleur grimpeur, Evenepoel est un champion comme on en voit très rarement.

« Il est né pour faire du vélo et être un champion », insiste-t-il. « Quand on voit son chrono, c’est juste impressionnant. Il a écœuré beaucoup de monde. C’est un champion comme on n’en a plus vu depuis très longtemps. »